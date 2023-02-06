Кремль ответил на сообщения о совместном производстве беспилотников с Ираном

Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников

У России есть собственные программы по созданию беспилотников, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о планах по их совместному производству с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются», — сказал он, комментируя материал The Wall Street Journal (WSJ) о возможном строительстве российско-иранского завода. При этом пресс-секретарь президента заявил, что не знает, на какие источники ссылалась газета.

5 февраля WSJ написала, что Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России. Указывалось, что производство может начаться в течение нескольких месяцев, а стороны уже работают над передачей проектов и необходимых компонентов.

В ноябре 2022 года телеканал CNN уже сообщал, что Россия и Иран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников с использованием иранских чертежей и компонентов. Уточнялось, что речь идет о тысячах беспилотников.

При этом Москва и Тегеран уже неоднократно опровергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников.