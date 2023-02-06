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13:06, 6 февраля 2023Мир

Путин не захотел беседовать с главой МАГАТЭ в ходе его визита в Россию

Президент РФ Путин не захотел беседовать с главой МАГАТЭ Гросси в ходе его визита в Россию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует беседу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется», — сказал Песков, добавив, что Гросс должен встретиться с представителями «Росатома» и МИД РФ, а также «смогут привлекаться и другие министерства и ведомства».

6 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что глава МАГАТЭ прибудет в Москву в течение недели. «Согласование в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе — могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится», — сказал дипломат.

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Глеб Бажуткин
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