Шойгу выразил соболезнования Турции в связи с землетрясением и предложил помощь

Глава Минобороны России Шойгу выразил соболезнования Турции в связи с землетрясением

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны, выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

«Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим», — заявили в министерстве, отметив, что Акар в свою очередь поблагодарил Шойгу за предложенную помощь.

Ранее власти Турции назвали количество погибших людей при землетрясении. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате инцидента погибли 912 человек, в то время как 5385 человек пострадали.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.