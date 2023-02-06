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02:00, 6 февраля 2023Из жизни

Школьница разозлилась из-за замечания и сломала ногу учительнице

Fox 5 Atlanta: в США школьница избила учительницу и сломала ей ногу из-за замечания

Фото: Andrey_Popov / shutterstock

В штате Джорджия, США, школьница, получив замечание от учительницы, избила ее и сломала ей ногу. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Учительница старших классов Тивана Тернер отчитала ученицу за плохое поведение в присутствии ее одноклассников. Та разозлилась, подошла к учительнице и начала выкрикивать оскорбления. Тернер не смогла усмирить девочку сама и достала телефон, чтобы позвонить коллеге и попросить помощи. Ученица выбила телефон из ее рук, а затем набросилась на нее.

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Школьница повалила Тернер на пол, в результате чего та серьезно повредила ногу. Затем она принялась бить женщину и не останавливалась, пока не вмешались другие учителя.

Тернер доставили в больницу с переломом ноги. Ей необходимо пройти курс реабилитации, чтобы восстановиться от полученных травм и начать ходить. Ученицу арестовали. Ей предъявлено обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах.

«Ученики вышли из-под контроля... Их насилию нет оправдания... Нет оправдания детям, которые ежедневно приходят в нашу школу и сеют хаос, мешая другим детям учиться», — заявил коллега пострадавшей учительницы.

Ранее сообщалось, что в Индии трое школьников напали на физрука и нанесли удары ножами после того, как он сделал одному из них замечание из-за отсутствия формы. Полиция считает, что нападение было спланировано.

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Алиса Удовик
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