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01:59, 23 января 2023Из жизни

Трое школьников напали с ножами на физрука из-за замечания

В Индии трое школьников напали с ножами на учителя из-за замечания о школьной форме

Фото: Shutterstock

В городе Нью-Дели, Индия, трое школьников напали на физрука и нанесли удары ножами после того, как он сделал одному из них замечание из-за отсутствия формы. Об этом сообщает The Times of India.

29-летний учитель по имени Бхудев работал в школе с 2022 года. В декабре он отругал 18-летнего Абхиманью, учившегося в 12 классе, за то, что тот не надел школьную форму, а затем позвонил его родителям.

Школьник затаил обиду и решил отомстить Бхудеву. 19 января он и его сообщники заманили учителя на пустой этаж школы и окружили его. Один из школьников схватил мужчину за руки, а двое других достали ножи и начали наносить ему удары. Бхудеву удалось вырваться и убежать. Тем временем другие преподаватели и ученики схватили Абхиманью.

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Школьников, напавших на учителя, арестовали и доставили в полицейский участок. Против них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Полиция считает, что нападение было спланировано.

В результате нападения пострадавший получил глубокие ножевые ранения. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в США учитель средней школы случайно разослал всем ученикам свои фотографии в обнаженном виде. Школьники были в шоке, когда открыли письмо, полученное по электронной почте от учителя.

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Алиса Удовик
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