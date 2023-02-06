В петербургской квартире нашли сейф с тротилом и гранатами

В Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за найденного в квартире сейфа со взрывчаткой

В петербургском районе Колпино на улице Красных Партизан ночью эвакуировали жильцов дома № 14. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание 78.ru.

По данным издания, причиной стал найденный в квартире дома сейф с патронами, огнестрельным оружием и взрывчаткой. На место прибыли взрывотехники, которые обезвредили четыре гранаты и тротил. Сейф был обнаружен полицейскими, прибывшими в одну из квартир из-за произошедшего в ней конфликта — сын ударил 73-летнего отца по голове, после чего пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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