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11:45, 6 февраля 2023Силовые структуры

В петербургской квартире нашли сейф с тротилом и гранатами

В Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за найденного в квартире сейфа со взрывчаткой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В петербургском районе Колпино на улице Красных Партизан ночью эвакуировали жильцов дома № 14. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание 78.ru.

По данным издания, причиной стал найденный в квартире дома сейф с патронами, огнестрельным оружием и взрывчаткой. На место прибыли взрывотехники, которые обезвредили четыре гранаты и тротил. Сейф был обнаружен полицейскими, прибывшими в одну из квартир из-за произошедшего в ней конфликта — сын ударил 73-летнего отца по голове, после чего пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

25 октября сообщалось, что в Красноярском крае 60-летний житель Канского района предстанет перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия из-за совершенного его 12-летним внуком убийства.

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Владимир Седов
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