Отношения США и Китая оказались под ударом из-за сбитого «шпионского шара»

Politico: решение США сбить китайский аэростат подставило под удар двусторонние отношения

Решение США сбить китайский аэростат подставило под удар двусторонние отношения, которые и так ухудшались с течением времени. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что инцидент со «шпионским шаром» поразил США, поскольку активно освещался в прямом эфире и продемонстрировал реальность китайской угрозы.

Как указал бывший сотрудник Министерства обороны США Лайл Моррис, это в достаточной мере подорвало уровень доверия в американо-китайских отношениях, поскольку шпионаж еще не происходил в настолько открытой форме.

Но инцидент, скорее всего, лишь еще больше испортит, а не сломает двусторонние отношения, отмечает газета. В настоящее время Пекин настроен на смягчение тональности в диалоге с Вашингтоном, поэтому администрация Си Цзиньпина может ограничить реакцию на сбитый аэростат.

«Если Соединенные Штаты вернут остатки воздушного шара и докажут, что это шпионское изобретение, а не устройство для отслеживания погоды, это может еще больше поставить Си в неловкое положение и заставить его отступить», — выразил мнение аналитик Юн Сун.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля.

После того, как шар был сбит, Минобороны США опубликовало официальный комментарий главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что объект уничтожили по приказу президента США Джо Байдена.

МИД Китаявыразил сожаления из-за того, что аппарат оказался «из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно» на американской территорией.

