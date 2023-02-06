Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы

Врач Тайлер Вилер посоветовал больше двигаться при сидячей работе

Врач Тайлер Вилер назвал способы уменьшить вред для фигуры при сидячей работе. Его слова приводит WebMD.

Специалист посоветовал больше двигаться в течение рабочего дня. Необходимо вставать и потягиваться каждые полчаса, наклоняться и пытаться достать до пальцев ног, а также совершать прогулки по офису. Он рекомендовал работать часть дня стоя и приобрести стол, который поднимается. Также возможна работа за столом с беговой дорожкой.

Врач обратил внимание на то, что сидячая работа увеличивает риск появления диабета и рака. Также у человека может повыситься тревожность и развиться деменция.

4 февраля тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.