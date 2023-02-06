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11:49, 6 февраля 2023Спорт

Врач назвал способы уменьшить вред для фигуры от сидячей работы

Врач Тайлер Вилер посоветовал больше двигаться при сидячей работе

Фото: Bench Accounting / Unsplash

Врач Тайлер Вилер назвал способы уменьшить вред для фигуры при сидячей работе. Его слова приводит WebMD.

Специалист посоветовал больше двигаться в течение рабочего дня. Необходимо вставать и потягиваться каждые полчаса, наклоняться и пытаться достать до пальцев ног, а также совершать прогулки по офису. Он рекомендовал работать часть дня стоя и приобрести стол, который поднимается. Также возможна работа за столом с беговой дорожкой.

Врач обратил внимание на то, что сидячая работа увеличивает риск появления диабета и рака. Также у человека может повыситься тревожность и развиться деменция.

4 февраля тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.

Анастасия Борисова
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