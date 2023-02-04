Тренер назвал способы похудеть с помощью одной зарядки

Тренер по боксу Колтун рассказал о способах похудения с помощью зарядки

Тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Его слова приводит «Чемпионат».

Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке и самое планкой.

Отмечается, что подобную зарядку лучше всего делать на голодный желудок. Так, она поможет более эффективно похудеть.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов рассказал о комплексе из пяти упражнений для утренней зарядки. Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом.