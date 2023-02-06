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15:22, 6 февраля 2023Путешествия

В Сочи рассказали о подземных толчках на фоне землетрясения в Турции

Сейсмолог Карпович: подземные толчки в Сочи являются нормальным явлением
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Igor Starkov / Unsplash

Произошедшее в Турции землетрясение вызвало небольшие подземные толчки в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта. Их сила составляла не более трех баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городской сейсмологической станции Елену Карпович.

По словам специалиста, в настоящее время обстановка на курорте спокойная, катаклизм не оказал заметного влияния на сейсмологическую ситуацию в Сочи. При этом Карпович подчеркнула, что небольшие толчки на курорте являются нормальным явлением на фоне молодых и растущих гор Кавказа.

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«Турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью, поэтому у нас все спокойно. Афтершоки идут постоянно, по приборам снимаем информацию, в остальном все в штатном режиме», — рассказала сейсмолог.

Ранее жителей и туристов в Италии предупредили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции. По данным Департамента гражданской обороны Италии, волны могут достигнуть областей Калабрии, Апулии и Сицилии

Рано утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентром природного явления стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже сообщил, что в результате катаклизма погибли 912 человек, 5385 пострадали.

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Валентина Процкова
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