В Сочи рассказали о подземных толчках на фоне землетрясения в Турции

Сейсмолог Карпович: подземные толчки в Сочи являются нормальным явлением

Произошедшее в Турции землетрясение вызвало небольшие подземные толчки в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта. Их сила составляла не более трех баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городской сейсмологической станции Елену Карпович.

По словам специалиста, в настоящее время обстановка на курорте спокойная, катаклизм не оказал заметного влияния на сейсмологическую ситуацию в Сочи. При этом Карпович подчеркнула, что небольшие толчки на курорте являются нормальным явлением на фоне молодых и растущих гор Кавказа.

«Турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью, поэтому у нас все спокойно. Афтершоки идут постоянно, по приборам снимаем информацию, в остальном все в штатном режиме», — рассказала сейсмолог.

Ранее жителей и туристов в Италии предупредили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции. По данным Департамента гражданской обороны Италии, волны могут достигнуть областей Калабрии, Апулии и Сицилии.

Рано утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентром природного явления стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже сообщил, что в результате катаклизма погибли 912 человек, 5385 пострадали.