Во Франции рассказали о разрушившей планы Запада стратегии России

Ведущий LCI Пюжадас: непредвиденная экономическая тактика России разрушила планы Запада

Западным санкциям не удалось разрушить российскую экономику. Такое заявление в эфире французского телеканала La Chaîne Info сделал ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Пюжадас отметил, что Запад предсказывал крах российской экономики и годы дефицита, однако этого не произошло. «Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США», — считает журналист.

Согласно документу МВФ, фонд улучшил оценки по экономике РФ. Теперь ожидается, что в этом году российский ВВП вырастет на 0,3 процента, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3 процента. В прогнозе также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4 процента.

Ранее МВФ предрек Великобритании экономические проблемы — прогноз этого государства на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под многочисленными санкциями России.