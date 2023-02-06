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13:57, 6 февраля 2023Спорт

В сборной России объяснили тренировки лыжницы-чемпионки в Италии

Тренер сборной России Бородавко заявил, что лыжница Ступак захотела тренироваться в Италии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Cтарший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил тренировки олимпийской чемпионки Юлии Ступак в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист рассказал, что спортсменка посчитала трассы в Италии лучшими для подготовки к стартам. Он подчеркнул, что Ступак вернется в Россию в конце февраля для участия в турнире «Чемпионские высоты». «Уже будем смотреть по ее состоянию, как она будет готова. Юля просто захотела потренироваться в Италии», — отметил Бородавко.

3 февраля стало известно, что Ступак тренируется на трассах, предназначенных для проведения этапа Кубка мира. После этого президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии, член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Ресте раскритиковал россиянку.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Анастасия Борисова
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