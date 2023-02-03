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15:52, 3 февраля 2023Спорт

Российская лыжница провела тренировку в Италии и вызвала гнев в Норвегии

В Норвегии раскритиковали лыжницу Ступак за тренировку на трассах Кубка мира в Италии

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Ресте раскритиковал российскую лыжницу Юлию Ступак за проведение тренировок в Италии. Его слова приводит VG.

Гнев норвежца вызвал тот факт, что россиянка занималась на трассах, предназначенных для проведения этапа Кубка мира. «Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, когда они выделены для соревнований», — заявил он. Отмечается, что Ступак во время тренировки была в жилете, предназначенном только для аккредитованных спортсменов.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, что в Италии лыжница готовится к турниру «Чемпионские высоты». Соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Архангельской области.

1 марта 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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