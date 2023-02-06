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17:03, 6 февраля 2023Экономика

Путин освободил ряд экспортеров от обязательной продажи валютной выручки

Владимир Путин освободил ряд экспортеров от обязательной продажи валютной выручки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки ряд юрлиц-экспортеров, которые участвуют в поставках в рамках межправительственных соглашений. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Теперь у таких компаний есть право «переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов, на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты».

В июне прошлого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к работающим на экспорт компаниям об обязательной продаже валютной выручки в размере не менее 50 процентов.

Обязательства по продаже валюты появились после ввода российских войск на территорию Украины, когда курс рубля упал до исторического минимума. На тот момент продавать требовалось не менее 80 процентов валютной выручки.

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Платон Щукин
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