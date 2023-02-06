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09:36, 6 февраля 2023Экономика

Импорт вина в Россию взлетел

РБК: импорт вина в Россию в 2022 году вырос на 10% вопреки санкциям

Фото: Unsplash

Российский импорт вина в 2022 году не только не снизился, а даже вырос, вопреки санкциям, проблемам с логистикой и уходу зарубежных брендов, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые предоставил один из участников рынка. За год дистрибьюторы ввезли 405,1 миллиона литров вина, что на 10 процентов больше показателей прошлого года.

В статистике учтены поставки тихих, игристых и крепленых вин. Попавшие в распоряжение издания данные подтвердили еще двое участников рынка, указав на ряд незначительных погрешностей.

Сильнее всех в 2022 году нарастила поставки Канада — в 19 раз, однако в этом случае сработал эффект низкой базы. Следом за ней идет Узбекистан: в прошлом году Россия ввезла оттуда 1,2 миллиона литров вина против 204,7 тысячи литров в 2021 году (рост в 5,8 раза). По большей части страна поставляла недорогие вина, дефицит которых возник на фоне сложностей с импортом алкоголя из западных стран.

При этом лидером по объему экспорта в Россию осталась Италия, показав прирост на 19 процентов. Всего на отечественный рынок было поставлено 134,1 миллиона литров итальянского вина. По словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, для российского винного импорта страна давно стала «системообразующей». Ассортимент итальянских напитков, соответствующий «правилу трех П» — «Просекко», «Пино Гриджио» и «Примитиво», — всегда в достатке в магазинах, как в премиальных супермаркетах, так и в точках «у дома».

Весной 2022 года крупнейшие мировые производители алкоголя объявили о приостановке поставок или окончательном уходе из России. Так поступили компании Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие), Mast-Jаgermeister.

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Софья Ермакова
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