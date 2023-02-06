Делегация России застала землетрясение в Багдаде в ходе визита Лаврова в Ирак

Представитель МИД Захарова: землетрясение ощущалось в Багдаде, где находится делегация РФ

Российская делегация, которая находится в Багдаде в ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Ирак, застала землетрясение, которое обрушилось на Турцию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что это было именно колебание, продлившееся несколько минут, которое затем повторилось в более легкой форме.

Корреспондент «Ленты.ру» подтвердил информацию, что толчки ощущались в Багдаде, где находится с визитом российский министр иностранных дел.

Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля. Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Агентство Associated Press сообщило, что в результате землетрясения погибли как минимум 195 человек, сотни граждан получили ранения.

