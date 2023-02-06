Россиянка сравнила землетрясение в Турции с качкой на корабле

Пережившая землетрясение в Турции Юлия: в стране не сработала система оповещения

Пережившая землетрясение в Турции россиянка Юлия Шишенко сообщила, что в стране не сработала система оповещения, которую ранее правительство тестировала в регионе. В беседе с «Лентой.ру» она сравнила стихийное бедствие с качкой на корабле.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17. Наибольшие разрушения произошли на юго-востоке страны.

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«Я проснулась в 4 с копейками от того, что мое тело вибрирует. Потом поняла, что в комнате шатается люстра и мебель. Мы с семьей оба толчка переждали в дверном проеме. У соседей, судя по звукам, падали вещи. У нас была только качка, как на корабле», — сообщила Юлия.

Также девушка рассказала, что в Турции совсем недавно проводилось тестирование системы оповещения при землетрясениях. «Тогда у всех кричали телефоны. А сегодня эта система не сработала ни у кого, к сожалению», — добавила она.

Еще одна жительница юго-восточной части Турции в беседе с «Лентой.ру» также сравнила землетрясение с ощущениями на корабле.

«Я проснулась от первых толчков, но не сразу поняла, что происходит. Ощущение было, как будто мы на корабле. Шатались шторы, и бил в стену шкаф. Гремела посуда на кухне», — рассказала девушка.

Она добавила, что растолкала мужа с криками: «землетрясение», затем схватила ребенка и собаку. «Муж побежал за другим ребенком. Разбудили бабушку. Схватили только куртки и одеяло», — поделилась переживавшая землетрясение россиянка.

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Также девушка рассказала, что когда она с семьей спустилась на первый этаж, в холле уже было много людей. Шел сильный дождь, и никто не торопился выходить, подметила она.

«Мы пошли к машине. Турки начали выезжать. Мы последовали их примеру. Поехали на детскую площадку, она находится вдалеке от домов. Посидели немного там, потом подъехали обратно к дому и еще какое-то время сидели в машине. Как соседи начали возвращаться в квартиры, пошли и мы. В 4:00 с чем-то все началось, где-то в 8:00 мы были дома», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Помимо Турции, толчки чувствовались в соседних государствах — Сирии, Ливане. В некоторых районах города Алеппо были повреждены здания.

Позднее стало известно, что среди жертв и пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции россиян нет. За помощью в диппредставительства России соотечественники не обращались.