Крупный производитель пива назвал сроки продажи бизнеса в России

Carlsberg заявил о намерении заключить сделку по продаже бизнеса в РФ к середине 2023 года

Крупный датский концерн Carlsberg, владеющий российской пивоваренной компанией «Балтика», назвал сроки продажи бизнеса в России. Как следует из его отчетности за 2022 год, производитель планирует заключить сделку к середине 2023 года.

Carlsberg заявил, что уже начал отбирать потенциальных покупателей, определив критерии для участия в торгах. «В настоящее время проводится тщательный процесс проверки для оценки пригодности участников торгов для участия в какой-либо сделке», — указано в документе. Предполагается, что оферта будет запущена уже в первом квартале года.

По данным концерна, по итогам прошлого года объем продаж в России снизился на 2,6 процента. Однако отчетная выручка выросла в 1,6 раза, до 593 миллиона долларов, за счет роста инфляции и укрепления рубля.

Так как российский бизнес классифицируется как актив, предназначенный для продажи, он не учитывается в общих финрезультатах. Carlsberg оценил свои чистые активы в стране на 31 декабря 2022 года в 7,518 миллиарда датских крон (1,08 миллиарда долларов), однако еще в июне их стоимость составляла 9,62 миллиарда датских крон (1,38 миллиарда долларов). Снижение цены активов компания объяснила снижением курса рубля во втором полугодии.

Об уходе с российского рынка компания объявила в конце марта 2022-го. Незадолго до этого было приостановлено производство в России, заморожены новые инвестиции и прекращен экспорт российским пивоваренным заводам. В конце апреля стало известно, что возможным покупателем пивоваренной компании «Балтика» может стать подконтрольный турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.