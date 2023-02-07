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14:53, 7 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал землетрясение в Турции одной из крупнейших катастроф в мире

Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало одной из крупнейших катастроф в мире

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Землетрясение, которое произошло в Турции 6 февраля, стало одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и во всем мире. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

Глава государства назвал разрушения, вызванные подземными толчками, очень большими по сравнению с аналогичными землетрясениями. «Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», — подчеркнул он.

Эрдоган рассказал, что в десяти провинциях, которые были затронуты катастрофой, проживают около 13 миллионов человек.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

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Виктория Кондратьева
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