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16:06, 7 февраля 2023Мир

Во Франции заявили о грядущей эскалации конфликта на Украине

Политик Филиппо: визит президента Украины Зеленского в Брюссель приведет к тотальной войне

Фото: Libkos / AP

Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС способно привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.

Автор публикации напомнил, что накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе публичного выступления предупредил о риске грядущей глобальной войны в 2023 году. «Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!» — сказал Филиппо.

Ранее агентству Belga стало известно, что украинский лидер посетит саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе 9–10 февраля. О его запланированном визите ранее также писала Financial Times. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят украинский конфликт.

6 февраля Гутерриш выразил мнение, что перспективы достижения мира на Украине снижаются. «Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», — высказался он и добавил, что планете необходим мир «в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Варвара Кошечкина
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