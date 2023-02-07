Адвокат похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей

The Mirror: в США женщина сбросила 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей

Адвокат Илин Блок из американского штата Гавайи похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что всегда хотела стать бодибилдершей, но не могла найти время для тренировок и подготовки к соревнованиям. Однако, узнав о жительнице Канады Джоан Макдональд, которая сбросила 31 килограмм в возрасте 70 лет, Блок решила исполнить свою мечту.

Джоан начала заниматься спортом в 70 лет, так что у меня не было никаких оправданий, ведь мне скоро исполнялся 61 год. Поэтому в феврале 2020 года я стала придерживаться макро-диеты. Мне было все равно, сколько времени это займет, главное, чтобы это работало Илин Блок адвокат

Блок начала регулярно заниматься в спортзале и следить за питанием. В результате ей удалось похудеть на 29 килограммов и вернуть отличную форму.

В начале 2022 года женщина стала готовиться к соревнованиям по бодибилдингу. Она научилась позировать, набрала мышечную массу, а затем села на строгую диету, чтобы максимально снизить процент жировой ткани в организме. К моменту выхода на сцену вес Блок сократился до 54 килограммов. «Я столько весила, когда в 20 лет вышла замуж. Трудно поверить, что я вернулась к этому весу», — рассказала она.

Женщина призналась, что переживала, когда впервые принимала участие в соревновании. «Я не верила, что действительно делаю это. Мне казалось, что соревнования по бодибилдингу — это то, что прошло мимо меня много лет назад. Но вот мне уже за шестьдесят, а я только начинаю», — сказала она.

В настоящее время Блок занимается в спортзале шесть раз в неделю, делая упор на силовые упражнения. Она планирует привести свое тело в лучшую форму, прежде чем продолжит выступать. «Это удивительно — чувствовать себя такой подтянутой и здоровой в этом возрасте. Сейчас я в лучшей форме и здоровее, чем когда-либо в своей жизни. Как это здорово!» — констатировала женщина.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании питался кебабами, бургерами и прочим фастфудом и сумел похудеть на 24 килограмма за шесть месяцев. Мужчина начал изучать меню торговцев фастфудом и узнал, какие блюда нужно выбирать, чтобы эта еда шла ему на пользу.