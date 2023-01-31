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10:09, 31 января 2023Из жизни

Мужчина питался фастфудом и похудел на 24 килограмма за шесть месяцев

RSVP Live: мужчина похудел на 24 килограмма за шесть месяцев благодаря фастфуду

Фото: Unsplash

Житель Великобритании питался кебабами, бургерами и прочим фастфудом и сумел похудеть на 24 килограмма за шесть месяцев. Об этом сообщает RSVP Live.

Литон Али несколько лет подряд постепенно прибавлял в весе, а после рождения ребенка ожирение превратилось для него в настоящую проблему. «Мне приходилось постоянно покупать новую одежду, потому что старая оказывалась мне мала», — вспомнил он.

Однажды Али должен был выступать с презентацией перед большой аудиторией. По дороге на семинар он увидел свое отражение в витрине магазина и подумал, что выглядит ужасно. После этого мужчина понял, что должен сбросить вес.

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Али испробовал множество способов похудения, но все они не давали желаемого результата. Из-за частых командировок ему приходилось питаться фастфудом и было трудно соблюдать здоровую диету. Выход удалось найти лишь после того, как он устроился в компанию, помогающую людям похудеть. Там мужчина узнал, как правильно худеть с точки зрения науки.

Настоящим секретом похудения оказалось регулярное измерение уровня глюкозы в крови. Я увидел, какой эффект еда оказывает на мое тело. Я видел, что происходит, когда я ем конкретные продукты, и понял, что могу менять диету так, чтобы худеть и сжигать жир

Литон Али

Али начал изучать меню торговцев фастфудом и узнал, какие блюда нужно выбирать, чтобы эта еда шла ему на пользу. В результате он сбросил 24 килограмма за шесть месяцев. При этом он питался кебабами, бургерами и жареной курицей.

Ранее сообщалось, что 59-летний Стивен Доннелли из Великобритании испугался проблем со здоровьем и похудел на 63 килограмма. Для этого он обратился в организацию по снижению веса, а также купил абонемент в спортзал.

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Алиса Дмитриева
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