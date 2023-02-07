В штате Нью-Йорк произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

Самое сильное за 40 лет землетрясение произошло в штате Нью-Йорк

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано утром 7 февраля в северо-западной части штата Нью-Йорк. Об этом сообщает сообщает NBC.

По информации телеканала, сейсмологи зафиксировали природный катаклизм в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Эпицентр подземных толчков находился на трехкилометровой глубине.

Подземные колебания такой такой мощности стали сильнейшими за последние 40 лет — 1983 года в данном районе не фиксировались землетрясения магнитудой более 2,5. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тем временем, число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам. В результате стихийного бедствия в стране обрушилось 5606 зданий.

Утром 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков был в пяти километрах от района Гельбаши.