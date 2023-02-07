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15:34, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Суд признал законным отзыв лицензии у «Новой рассказ-газеты»

Мосгорсуд признал законным решение об отзыве лицензии СМИ у «Новой рассказ-газеты»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об отзыве лицензии средства массовой информации у «Новой рассказ-газеты». Об этом сообщается на сайте суда.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу «ИД Новая рассказ-газета» на решение Басманного суда Москвы о признании регистрации СМИ недействительным. Заседание суда состоялось во вторник, 7 февраля.

Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты» 6 сентября 2022 года. Истцом по делу выступал Роскомнадзор.

24 июля 2022 года Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры России сайт «Новая рассказ-газета». Доступ к сайту был ограничен по регламенту блокировки порталов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

«Новая газета» объявила о приостановке работы редакции в марте 2022 года. В июле сотрудники газеты запустили новое издание «Новая рассказ-газета».

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Денис Савосин
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