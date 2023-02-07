В России высказались о корейском сценарии по итогам украинского конфликта

Депутат Новиков назвал неприемлемым для России корейский сценарий по итогам СВО

Корейский сценарий по итогам конфликта на территории Украины не устроит Россию, так как противоречит целям специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможности такого развития событий.

Повтор сценария двух Корей допустил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, это не соответствует ожиданиям Киева.

«Если находиться в логике Арестовича и допускать сценарий, подобный сценарию двух Корей, это означает согласиться на неполное как минимум выполнение задач специальной военной операции со стороны России. Когда операция начиналась, наряду с безопасностью Донбасса озвучивалось еще две задачи как минимум — это демилитаризация и денацификация Украины. Сохранится ли власть [президента Украины Владимира] Зеленского на 80 процентах территории Украины, на 60, 50, 42 или 25 процентах, она все равно будет оставаться источником военных угроз, конфликтов, террористической деятельности», — сказал депутат.

С такой конфигурацией неперспективно обсуждать вопрос для Москвы Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Корея разделилась на КНДР и Республику Корею в 1945 году. Это произошло после поражения во Второй мировой войне Японии, которой страна была колонизирована. Россия и США подписали соглашение о совместном управлении государством. Линия разделения прошла по 38-й параллели. После Корейской войны 1950-1953 годов была создана демилитаризованная зона в четыре километра.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал этот сценарий «просто хотелками».