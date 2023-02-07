Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:25, 7 февраля 2023Россия

Ученые сообщили о риске обрушения зданий в четырех федеральных округах России

ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России из-за снега возможны обрушения зданий

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ученые собрали статистику по прошлым годам и увидели рост количества происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений из-за перепадов температур, когда вес снега на крышах в разы увеличивается. Также на число ЧП влияет несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

Подсчитано, что наибольшая вероятность возникновения таких происшествий ожидается на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа

28 декабря в Москве от падения крупной глыбы льда пострадал 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Когда мужчина проходил мимо нежилого здания, на него рухнул лед, прилипший к постройке и подтаявший из-за оттепели.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин перечислил участки зданий, где формируются представляющие опасность глыбы льда и снега. «Самые опасные места — это разрезы кровли, именно там образуются сосульки в местах протечки и потери тепла в кровле. Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки. Смотрите и на углы здания: там может образовываться наледь, опасная для жизни и имущества человека», — рассказал эксперт. Он также посоветовал соблюдать дистанцию в два метра от стены в спокойную погоду и пять метров — в ветреную.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек Украине повторение «корейского сценария»
Американская нефтекомпания собралась заключить сделку с Алжиром
Хайди Клум посетила премию «Грэмми» в платье с декольте до пупка
Ученые сообщили о риске обрушения зданий в четырех федеральных округах России
Памела Андерсон примет участие в многосерийном кулинарном шоу
В России резко вырос спрос на учителей
Больше сотни российских спасателей прибыли в Турцию
В Польше назвали Европу «наркоманом» из-за зависимости от России
Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»
Первую партию обломков китайского аэростата доставили в ФБР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.