Ученые сообщили о риске обрушения зданий в четырех федеральных округах России

ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России из-за снега возможны обрушения зданий

Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ученые собрали статистику по прошлым годам и увидели рост количества происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений из-за перепадов температур, когда вес снега на крышах в разы увеличивается. Также на число ЧП влияет несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

Подсчитано, что наибольшая вероятность возникновения таких происшествий ожидается на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа

28 декабря в Москве от падения крупной глыбы льда пострадал 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Когда мужчина проходил мимо нежилого здания, на него рухнул лед, прилипший к постройке и подтаявший из-за оттепели.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин перечислил участки зданий, где формируются представляющие опасность глыбы льда и снега. «Самые опасные места — это разрезы кровли, именно там образуются сосульки в местах протечки и потери тепла в кровле. Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки. Смотрите и на углы здания: там может образовываться наледь, опасная для жизни и имущества человека», — рассказал эксперт. Он также посоветовал соблюдать дистанцию в два метра от стены в спокойную погоду и пять метров — в ветреную.