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07:34, 7 февраля 2023Спорт

Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки

Хоккеист Овечкин заявил, что в погоне за рекордом Гретцки может случиться что угодно

Фото: Rich Graessle / Globallookpress.com

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом канадца Уйэна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает ESPN.

«Когда обошел Горди Хоу, рекорд Гретцки стал казаться более реальным? Нет, до сих пор нет. Может, когда я буду в 10-20 голах», — заявил нападающий. Овечкин отметил, что в процессе может случиться что угодно, в том числе травма, поэтому он не может говорить, что идет на этот рекорд.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола. Ранее канадец отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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