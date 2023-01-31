Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
13:30 (Мск)
Анна Блинкова
Лион
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:25, 31 января 2023Спорт

Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина

Гретцки заявил, что чемпионский титул для Овечкина важнее погони за его рекордом в НХЛ
Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки. Фото: Jessica Hromas / Getty Images

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова доступны на YouTube-канале NBC Sports Washington.

«Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что они выиграли Кубок Стэнли, потому что самое важное в хоккее — чемпионский титул. Остальное не имеет значения, если ты не стал чемпионом», — заявил Гретцки. Он добавил, что очень счастлив находиться рядом со спортсменом, у которого есть шанс побить его рекорд. «Мою жизнь это не изменит, а Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пойдет на пользу, и это главное», — отметил Гретцки.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
В США признали недостаточную подготовку для войны с Китаем
У четырехлетней девочки остались шрамы из-за инфекции на фоне ветрянки
Двоих 21-летних россиян осудили на 11 лет за убийство знакомого битой
Минобороны предложило изменить систему выплат военным
Рогов заявил об изменении линии обороны ВСУ в Запорожье
Стало известно о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожской области
Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина
В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом
В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.