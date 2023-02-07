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15:53, 7 февраля 2023Культура

Текст песни Оксимирона включили в реестр экстремистских материалов

Текст песни Оксимирона «Последний звонок» включили в реестр экстремистских материалов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Текст песни рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Последний звонок» включили в реестр экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

«Текст песни исполнителя Оксимирон (Oxxxymiron) "Последний звонок" (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 25.10.2022)», — говорится в публикации.

В 2018 году фанатские клипы на трек «Последний звонок» рэпера Оксимирона были заблокированы на сайтах YouTube и «ВКонтакте». В композиции музыкант читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.

До блокировки активистка Евгения Чудновец заявила в соцсетях, что пожаловалась на песню Оксимирона в Роскомнадзор, отметив, что рэпер причастен к бойне в Керчи. Она считает, что композиция и клип на нее спровоцировали керченского стрелка. Женщина предложила удалить или переписать трек.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в колледже взрыв, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом совершил суицид. Жертвами стали 20 человек.

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Марина Погосян
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