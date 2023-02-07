Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Калгари» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:4. Одержать победу хозяевам помогли две передачи российского форварда Артемия Панарина. В сезоне-2022/2023 нападающий набрал 52 очка по системе «гол плюс пас». На данный момент Панарин входит в тридцатку лучших игроков лиги по этому показателю.

Всего в составе «Рейнджерс» россиянин набрал 300 очков за 236 игр. Он установил новый рекорд команды по скорости достижения этого показателя.

9 ноября Панарин отдал два результативных паса во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» и установил еще один рекорд «Рейнджерс». Форвард набрал 268 очков по системе «гол плюс пас» за 200 матчей. Россиянин превзошел лучшее достижение канадца Марка Мессье, который набрал 255 баллов в первых 200 играх за этот клуб.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.