Панарин совершил две передачи в матче НХЛ и установил новый рекорд клуба

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин совершил две передачи и установил новый рекорд клуба

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

9 ноября нападающий совершил две результативные передачи во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он набрал 268 очков по системе «гол плюс пас» за 200 матчей в составе «Рейнджерс». Россиянин превзошел лучшее достижение канадца Марка Мессье, который набрал 255 баллов в первых 200 играх за этот клуб.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс». Для команды Панарина это поражение стало третьим подряд в лиге.

31 октября Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Аризоны Койотис» он забросил шайбу и совершил два голевых паса. Всего в сезоне-2022/2023 форвард провел 14 матчей и заработал 19 очков. На данный момент он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026-го.