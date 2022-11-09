Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Севилья
Сегодня
21:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|14-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
10:56, 9 ноября 2022Спорт

Панарин совершил две передачи в матче НХЛ и установил новый рекорд клуба

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин совершил две передачи и установил новый рекорд клуба

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

9 ноября нападающий совершил две результативные передачи во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он набрал 268 очков по системе «гол плюс пас» за 200 матчей в составе «Рейнджерс». Россиянин превзошел лучшее достижение канадца Марка Мессье, который набрал 255 баллов в первых 200 играх за этот клуб.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс». Для команды Панарина это поражение стало третьим подряд в лиге.

31 октября Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Аризоны Койотис» он забросил шайбу и совершил два голевых паса. Всего в сезоне-2022/2023 форвард провел 14 матчей и заработал 19 очков. На данный момент он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026-го.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве
Российская школьница покончила с собой из-за интимного фото
В Египте запустили систему Tax Free
Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали четверо детей
Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.