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09:25, 31 октября 2022Спорт

Гол и пасы Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Гол и пасы россиянина Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Темпе (штат Аризона) и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Одержать победу команде помогли Алексис Лафренье, Мика Зибанежад, а также россиянин Артемий Панарин. Кроме того, отечественный форвард, которому 30 октября исполнился 31 год, отметился двумя результативными пасами. Его признали первой звездой игрового дня.

Всего в текущем сезоне Панарин провел десять матчей и заработал 16 очков. Он забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач.

Панарин остается в тройке лидеров гонки бомбардиров лиги текущего регулярного чемпионата. Россиянин уступает только Коннору Макдэвиду и Давиду Пастрняку, на счету которых 18 и 17 очков соответственно.

Дарья Коршунова
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