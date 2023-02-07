В России предложат запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности
Депутаты парламента Башкирии (Курултая) предложат Госдуме запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности в России. Об этом сообщил заявил спикер парламента республики Константин Толкачев. Его комментарий приводится в Telegram-канале регионального госсобрания.
По мнению депутата, сейчас вокруг много «агрессивной рекламы» услуг разных компаний, которые обещают оказать необходимые юридические и медицинские услуги, чтобы избежать призыва на законных основаниях.
Толкачев подчеркнул, что уклонение от службы в армии является уголовным преступлением, а неисполнение обязанностей по воинскому учету и уклонение от медобследования наказывается по административному кодексу (КоАП). Он допустил, что подобные рекламные ролики подталкивают граждан к правонарушению.
«Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании», — отметил Толкачев.
Он также счел уклонистами клиентов компаний, занимающихся помощью в получении военного билета на законных основаниях.
Согласно данным Минобороны, призывник обязан после получения повестки явиться на медкомиссию, члены которой должны выяснить, годен ли он к службе в армии.
26 января сообщалось, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву.
В конце декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.