В России предложат запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности

Курултай Башкирии предложит Думе запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности

Депутаты парламента Башкирии (Курултая) предложат Госдуме запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности в России. Об этом сообщил заявил спикер парламента республики Константин Толкачев. Его комментарий приводится в Telegram-канале регионального госсобрания.

По мнению депутата, сейчас вокруг много «агрессивной рекламы» услуг разных компаний, которые обещают оказать необходимые юридические и медицинские услуги, чтобы избежать призыва на законных основаниях.

Толкачев подчеркнул, что уклонение от службы в армии является уголовным преступлением, а неисполнение обязанностей по воинскому учету и уклонение от медобследования наказывается по административному кодексу (КоАП). Он допустил, что подобные рекламные ролики подталкивают граждан к правонарушению.

«Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании», — отметил Толкачев.

Он также счел уклонистами клиентов компаний, занимающихся помощью в получении военного билета на законных основаниях.

Согласно данным Минобороны, призывник обязан после получения повестки явиться на медкомиссию, члены которой должны выяснить, годен ли он к службе в армии.

26 января сообщалось, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.

