В Москве зарезавшего пожилых родителей россиянина взяли под стражу

В Москве суд арестовал мужчину, зарезавшего пожилых родителей, до 6 апреля

Черемушкинский районный суд города Москвы арестовал 50-летнего мужчину, зарезавшего пожилых родителей, до 6 апреля. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, 5 февраля россиянин пришел к родителям в гости, где у него произошел конфликт с матерью из-за бытовых разногласий. В ходе ссоры мужчина взял нож и нанес им женщине множество ударов. Вышедший на шум отец также был зарезан.

После совершения преступления фигурант попытался замести следы — вымыл и выбросил нож, вытер следы крови и скрылся. Позже он обратился в правоохранительные органы и рассказал, что обнаружил родителей уже мертвыми. Однако в ходе следствия была установлена причастность мужчины к убийству. В ходе допроса он признал вину.