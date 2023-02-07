Шойгу заявил о 550 обстрелах со стороны Украины на Рождество

Шойгу заявил о 550 обстрелах со стороны ВСУ во время режима прекращения огня на Рождество

Во время режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 обстрелов, ее артиллерия подавлялась ответным огнем. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Нежелание прекратить огонь на время православного праздника, по словам министра, свидетельствует «о варварской сущности украинского руководства». Он добавил также, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность жителей новых регионов от киевского режима.

5 января президент России Владимир Путин поручил военном ведомству ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество: с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по московскому времени). Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский это предложение отверг, предположив, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».