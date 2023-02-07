Секретарь СНБО Украины ответил Медведеву

Секретарь СНБО Данилов заявил, что разделения Украины по корейскому сценарию не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что разделения республики по корейскому сценарию не будет. Свой ответ заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву он написал в Twitter.

«Украина — не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев», — высказался Данилов.

