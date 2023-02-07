У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,91 произошло у берегов Тайваня. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 15 километров. Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах от города Хуалянь на восточном побережье острова. Население города составляет 350 тысяч человек.

18 сентября 2022 года в районе Хуаляня произошло землетрясение магнитудой в 7,2. Уточнялось, что эпицентр подземных толчков находится в районе Юйцзин, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибшими числятся 2316 человек, ранены более 13 тысяч.

МЧС России отправило в пострадавший от удара стихии регион четыре самолета со спасателями и спецоборудованием.