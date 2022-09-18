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В восточной части Тайваня произошло землетрясение

Метеорологи Японии сообщили, что в восточной части Тайваня произошло землетрясение в 7,2

Фото: Angela Lo / Unsplash

В восточной части Тайваня произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 7,2. Такие данные уточнили в национальном метеорологическом управлении Японии, передает ТАСС.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находится в районе Юйцзин, а очаг залегает на глубину около 10 километров. Уже известно, что на японском острове Миякодзима объявили угрозу цунами. Предполагается, что высота волн может достичь одного метра.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение. В итоге по меньшей мере три человека погибли и есть пострадавшие. В золотодобывающем городе Уау зафиксированы повреждения больницы, дома, сельских дорог и автомагистралей.

В августе в курортной провинции Анталья в Турции произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,1. Новые толчки были зафиксированы в районе Каш. В тот момент эпицентр подземных толчков находился вблизи побережья Средиземного моря в Анталье.

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Варвара Кошечкина
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