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12:24, 7 февраля 2023Спорт

Тренер назвал самые эффективные упражнения для проработки области талии

Фитнес-тренер Уилл Дуру назвал самые эффективные упражнения для проработки области талии

Фото: bruce mars / Unsplash

Фитнес-тренер Уилл Дуру рассказал о тренировках для проработки области талии. Его слова приводит The Sun.

Одним из самых эффективных упражнений специалист назвал приседания с гантелями: «Опустите руки вдоль тела и приседайте, пока гантели не коснутся пола. Необходимо сделать три подхода по 16 раз».

Также помогут упражнения со скакалкой или фитнес-резинками. «Наступите правой ногой на один конец резинки и энергично вытягивайте вверх второй конец, отводя руки в левую сторону. Затем поменяйте ногу и направление движения. Понадобится три подхода по 12 повторений», — сказал тренер.

Мышцы корпуса также хорошо прокачивает упражнение «русский твист». Необходимо сесть на пол, отклонить корпус, поднять ноги на 10-15 сантиметров и выполнять скручивания в обе стороны 20 раз в три подхода.

Для второго упражнения понадобятся слайдеры или скользящая ткань. «Стоя в планке, подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по десять повторений. Затем, стоя в планке, попеременно подтягивайте левое колено к правому локтю, а правое — к левому. Выполняйте движения на протяжении 20 секунд. Повторите их дважды, сделав перерывы по 30 секунд», — посоветовал тренер.

6 февраля фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Она посоветовала добавить в тренировку сложные упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, а также постоянно усложнять технику.

Андрей Стрельцов
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