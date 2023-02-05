Тренер дала советы по прокачке ягодиц

Тренер Хилл рассказала, что для прокачки ягодиц нужно постоянно усложнять упражнения

Фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Ее слова приводит Daily Mail.

Эксперт посоветовала добавить в тренировку сложные упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Так, Хилл отметила полезность приседаний, при которых работают ягодичные и икроножные мышцы, а также квадрицепсы. Она добавила, что при этом важно выполнять упражнения правильно, а не гнаться за количеством повторений.

Хилл рассказала, что для получения идеальных ягодиц нужно постоянно усложнять упражнения. Она рекомендует увеличивать количество повторений и вес отягощений. Тренер подчеркнула, что так же важно не пропускать занятия и повторять их на протяжении 8-12 недель.

Заключительный совет Хилл — устраивать дни отдыха от нагрузки. По ее словам, необязательно тренироваться каждый день. «На самом деле дни отдыха, когда вы уделяете больше внимания диете, гидратации и сну, — вот где происходит настоящее волшебство с точки зрения изменений», — поделилась специалист.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов рассказал о комплексе из пяти упражнений для утренней зарядки. Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом.