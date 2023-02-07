Пушилин заявил об удержании гражданских в Угледаре бойцами ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что бойцы ВСУ не выпускают гражданских из Угледара

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выпускают гражданское население из Угледара. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник их никуда не выпускает. Как и всегда, использует живым щитом», — рассказал он.

Ранее Пушилин сообщил, что в подвалах Угледара остаются около тысячи человек. Как он утверждает, как только российские военные освобождают дома, они выводят мирное население в сторону Волновахи.

Кроме того, врио главы ДНР заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российских солдат в Артемовске и Угледаре. Согласно его сведениям, такие сообщения поступают уже в течение трех недель, а химические заряды украинские подразделения сбрасывают с дронов. Также он рассказал, что положение армии Украины в Угледаре серьезно ухудшилось, что вынудило Киев перебрасывать резервы, которые планировалось отправить в Артемовск.