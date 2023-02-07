Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 7 февраля 2023Ценности

Блогерша не мыла голову неделями и показала результат

Блогерша cherries_87 сократила частоту мытья волос до раза в месяц и показала результат

Кадр: видео @cherries_87

Блогерша не мыла голову неделями, чтобы восстановить качество волос, и показала подписчикам результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом cherries_87 призналась, что сократила частоту мытья волос до одного раза в месяц. По ее словам, данный способ делает локоны более гладкими и здоровыми, а скапливающиеся на коже головы масла очищают их без дополнительных средств.

На размещенных кадрах героиня публикации вымыла пряди и воспользовалась кондиционером. Помимо этого, юзерша объяснила, что вместо мытья головы ежедневно наносит на корни сухой шампунь, чтобы избавиться от жирности на волосах. «Некоторые люди меня не поймут, но это действенный способ», — сказала она в видео, показывая прическу зрителям.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Публикация cherries_87 стала вирусной и набрала более 636,6 тысячи просмотров. Подписчики не оценили метод девушки, о чем написали в комментариях под постом. «Я просто не понимаю — зачем», «Я бы на вашем месте не смогла так ходить», «Мне кажется, что запах будет отвратительный, если не мыть голову месяц», — заявили они.

В октябре 2022 года сообщалось, что представители строительной компании Homebuilding посоветовали жителям Великобритании мыть голову, принимать душ и сушить волосы феном в ночное время ради экономии на счетах за электроэнергию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Полиция связала 31-летнюю женщину с убийством 36-летней давности
Отсидевший в США за киберпреступления россиянин Мартышев вернется в Россию
Раскрыта связь между психическими расстройствами и экономическим положением
44-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в облегающих лосинах
Мясоед оставил в рационе один продукт вопреки партнерше-веганке и вызвал ее гнев
Заядлая путешественница назвала самую необходимую в чемодане вещь
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Житель российского города подал в суд на Киркорова
Бывшая уборщица назвала самую чистую кабинку в общественном туалете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.