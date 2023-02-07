Стоимость нефти выросла из-за землетрясения в Турции

Стоимость нефти Brent выросла до 82,34 доллара за баррель из-за землетрясения в Турции

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла в ходе торгов 7 февраля выше 82 долларов за баррель (почти на один процент), следует из данных Межконтинентальной биржи.

На момент написания новости Brent стоил 82,34 доллара за баррель. Нефть дорожает второй день подряд, после того, как 6 февраля ее стоимость опустилась почти до 79 долларов за баррель. На цены влияют возможные колебания предложения из-за того, что Турция приостановила поставки топлива на свой экспортный терминал Джейхан в связи с мощнейшими землетрясениями.

Также рост связан с тем, что ранее нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco неожиданно повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и конкурентом России на этом рынке. Растет оптимизм рынка и по поводу восстановления спроса в Китае.

Между тем крупный американский инвестбанк Goldman Sachs предсказал мировому рынку дефицит нефти к 2024 году из-за нехватки добывающих мощностей.