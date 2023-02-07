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13:44, 7 февраля 2023Россия

Сейсмолог высказался о связи землетрясений в России и Турции

Сейсмолог Люсина допустила связь землетрясения в районе Курильских островов с Турцией

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Сейчас нельзя достоверно связать землетрясение, произошедшее в районе Курильских островов, с катаклизмом в Турции. Тем не менее сейсмоопасные районы России вполне могут ощутить последствия этого природного явления. К таким территориям относятся Курилы, Камчатка и Сахалин. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры физики МГУ, сейсмолог Анна Люсина.

«Я пока не могу объяснить, с чем именно связано землетрясение в районе Курильских островов. Но землетрясения происходят в сейсмоопасных зонах, к ним относятся и Курилы, и Камчатка, и Сахалин. Скажем, в Москве мы живем на платформе, у нас землетрясений быть не должно. Но в опасных районах вполне. Если где-то происходит перераспределение напряжений, это может откликнуться далеко через океан, оно передается в виде сейсмических волн», — сказала Люсина.

Она также уточнила, что землетрясение в районе Курильских островов может быть связано с природным катаклизмом в Турции, но уверенности в этом на данный момент нет.

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6 февраля 2023

В Тихом океане у Курильских островов произошло мощное землетрясение. О случившемся в российском регионе сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Подземные толчки жители Камчатки почувствовали в 18:45 по местному времени (9:45 по мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, погибли 3381 человек, пострадали более 20,4 тысячи.

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Наталия Белова
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