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14:25, 8 февраля 2023Силовые структуры

Назначена дата оглашения приговора бывшему губернатору Фургалу за убийства

Суд 10 февраля огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу за убийства
Начало событий в новости Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Фургала к 23 годам колонии

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Люберецкий городской суд Московской области назначил на 10 февраля оглашение обвинительного приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого присяжные признали виновным в двух убийствах и покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для него 23 года лишения свободы.

2 февраля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-губернатору. Они считают доказанной его причастность к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Присяжные считают, что Фургал не заслуживает снисхождения.

30 января он в последнем слове просил присяжных об оправдании, настаивая на своей невиновности.

Экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года.

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Любовь Ширижик
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