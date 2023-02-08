Назначена дата оглашения приговора бывшему губернатору Фургалу за убийства

Суд 10 февраля огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу за убийства

Начало событий в новости Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Фургала к 23 годам колонии

Люберецкий городской суд Московской области назначил на 10 февраля оглашение обвинительного приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого присяжные признали виновным в двух убийствах и покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для него 23 года лишения свободы.

2 февраля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-губернатору. Они считают доказанной его причастность к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Присяжные считают, что Фургал не заслуживает снисхождения.

30 января он в последнем слове просил присяжных об оправдании, настаивая на своей невиновности.

Экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года.