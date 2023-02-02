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20:26, 2 февраля 2023Силовые структуры

Присяжные признали виновным бывшего губернатора Фургала в покушении

Присяжные признали экс-губернатора Хабаровского края Фургала виновным в покушении

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в убийстве и покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Присяжные заседатели считают доказанной причастность экс-губернатора в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Старшина коллегии присяжных заявил, что Фургал не заслуживает снисхождения.

Судебный процесс проходит в здании Мособлсуда. Дело рассматривает Люберецкий городской суд, куда оно было передано по настоянию Генпрокуратуры, считавшей, что слушания в Хабаровском крае будут лишены возможности вынесения объективного приговора.

30 января Фургал, выступая с последним словом, просил присяжных об оправдании. Он настаивает на своей невиновности. Его задержали 9 июля 2020 года.

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Любовь Ширижик
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