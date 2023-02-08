Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Фургала к 23 годам колонии

Прокурор попросил осудить экс-губернатора Хабаровского края Фургала на 23 года колонии

Прокурор попросил приговорить к 23 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве и покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение требует отправить фигуранта в колонию строгого режима.

Ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-губернатору. Присяжные заседатели считают доказанной причастность Фургала к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Старшина коллегии присяжных заявил, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Судебный процесс проходит в здании Мособлсуда. Дело рассматривает Люберецкий городской суд, куда оно было передано по настоянию Генпрокуратуры, считавшей, что слушания в Хабаровском крае будут лишены возможности вынесения объективного приговора.

30 января Фургал, выступая с последним словом, просил присяжных об оправдании. Он настаивает на своей невиновности. Его задержали 9 июля 2020 года.

