Вяльбе оценила футбол как спортивную индустрию
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛПР) Елена Вяльбе оценила футбол как спортивную индустрию. Ее слова передает ТАСС.
«Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги», — призвала она. Глава ФЛГР отметила, что все люди в футболе занимаются зарабатыванием денег. «Лыжный клуб никто не хочет купить за бешеные деньги, а за хорошим футбольным стоят в очереди», — добавила она.
Ранее Вяльбе предложила недовольным призовыми российским лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — сказала специалист.
В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе лыжные и футбольные, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.