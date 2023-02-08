Елена Вяльбе призвала воспринимать футбол не как спорт, а как место зарабатывания денег

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛПР) Елена Вяльбе оценила футбол как спортивную индустрию. Ее слова передает ТАСС.

«Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги», — призвала она. Глава ФЛГР отметила, что все люди в футболе занимаются зарабатыванием денег. «Лыжный клуб никто не хочет купить за бешеные деньги, а за хорошим футбольным стоят в очереди», — добавила она.

Ранее Вяльбе предложила недовольным призовыми российским лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — сказала специалист.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе лыжные и футбольные, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.