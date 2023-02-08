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00:22, 8 февраля 2023Спорт

Тренер назвал лучшие способы накачать руки гантелями

Тренер Ходырев посоветовал совершать махи гантелями для того, чтобы накачать руки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшие способы накачать руки гантелями. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренер посоветовал совершать махи перед собой, в стороны и в наклоне с гантелями по 1-2 килограмма. Он отметил, что снаряд нужно поднимать за счет силы рук, без раскачки спины в пояснице и помощи лопаток. Выполнять упражнения нужно по два-три подхода по 10-12 раз и отдыхать между подходами по две минуты.

Ходырев обратил внимание на то, что перед тренировкой нужно сделать 7-10-минутную разминку с гантелями: два подхода по 25 повторений. Он назвал необходимым разогреть суставы и подготовить их к предстоящей нагрузке.

6 февраля фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Она посоветовала добавить в тренировку сложные упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, а также постоянно усложнять технику.

Анастасия Борисова
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