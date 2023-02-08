Нидерланды объяснили невозможность преследовать Путина по делу MH17

Прокуратура Нидерландов заявила о невозможности преследовать Путина по делу MH17

Президент России Владимир Путин не может подвергнуться судебному преследованию по делу MH17, так как обладает иммунитетом как глава государства. Такое объяснение дала представитель прокуратуры Нидерландов и руководитель следственной группы по расследованию катастрофы Дигна ван Бутзелар, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Следствие сочло, что руководство РФ было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике зенитно-ракетного комплекса «Бук». Однако доказательств для возбуждения дела оказалось недостаточно.

В ноябре 2022 года Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубининского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Их признали виновными в гибели пассажиров самолета. Следствие пришло к выводу, что крушение произошло в результате работы ЗРК «Бук».

В МИД России назвали решение суда конъюнктурным и сделанным в угоду текущей политической повестке. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и «пренебрег принципами беспристрастного правосудия».

Самолет Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

