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16:14, 8 февраля 2023Мир

Нидерланды объяснили невозможность преследовать Путина по делу MH17

Прокуратура Нидерландов заявила о невозможности преследовать Путина по делу MH17

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не может подвергнуться судебному преследованию по делу MH17, так как обладает иммунитетом как глава государства. Такое объяснение дала представитель прокуратуры Нидерландов и руководитель следственной группы по расследованию катастрофы Дигна ван Бутзелар, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Следствие сочло, что руководство РФ было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике зенитно-ракетного комплекса «Бук». Однако доказательств для возбуждения дела оказалось недостаточно.

В ноябре 2022 года Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубининского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Их признали виновными в гибели пассажиров самолета. Следствие пришло к выводу, что крушение произошло в результате работы ЗРК «Бук».

В МИД России назвали решение суда конъюнктурным и сделанным в угоду текущей политической повестке. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и «пренебрег принципами беспристрастного правосудия».

Самолет Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Варвара Кошечкина
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